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مستشار خامنئي يكشف كيف سيكون رد ايران على مقتل سليماني وماذا سيستهدفون؟

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي الأحد أن رد بلاده على قتل الولايات المتحدة ، قاسم سليماني أحد قادتها الأكثر نفوذاً سيكون بالتأكيد رد فعل عسكري "ضد المواقع الأميركية".

وقال حسن دهغان ، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" من طهران ، إن "الرد بالتأكيد سيكون عسكريًا وضد مواقع عسكرية أميركية" دون ان يحدد.

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