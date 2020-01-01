لقاء جمع قاسم سليماني مع الحوثيين قبل مقتله بساعات ومصادر تكشف مادار فيه ومن حضره وأين وبماذا تعهد لهم والمخطط الذي وضعه عليهم؟ مستشار خامنئي يكشف كيف سيكون رد ايران على مقتل سليماني وماذا سيستهدفون؟ النصر السعودي يتوج بلقب جديد لأول مرة في تاريخه - صور ابنة سليماني توجه رسالة الى نصر الله بيان سعودي غاضب يدين تصعيد تركي أخير وخرق وتهديد ومخالفة سافرة تصريحات لمسؤول سعودي حول استهدف سليماني وعلاقة المملكة بذلك بعد مقتل سليماني .. الحكومة اليمنية توجه تحذيرا مهما الحكومة تتعهد برفع الإنتاج النفطي ..هل تسمح الإمارات بذلك؟ (تقرير) الحوثيون يختطفون نجم المنتخب الوطني السابق في إب بالصورة.. عروس تربط طفلتها بذيل فستانها وتسير للمذبح
قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي الأحد أن رد بلاده على قتل الولايات المتحدة ، قاسم سليماني أحد قادتها الأكثر نفوذاً سيكون بالتأكيد رد فعل عسكري "ضد المواقع الأميركية".
وقال حسن دهغان ، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" من طهران ، إن "الرد بالتأكيد سيكون عسكريًا وضد مواقع عسكرية أميركية" دون ان يحدد.