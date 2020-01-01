النصر السعودي يتوج بلقب جديد لأول مرة في تاريخه - صور

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توج نادى النصر بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى فى تاريخه بعد التغلب على التعاون بركلات الترجيح فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة" امس.
ولعب العالمي المباراة بصفته حامل لقب الدوري، فيما دخل التعاون اللقاء بعدما توج بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.
لجأ فريقي النصر والتعاون لركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي 1 / 1 فى الوقت الأصلى.
أحرز الكاميرونى لياندر تاوامبا الهدف الأول لنادي التعاون السعودي أمام منافسه النصر فى الدقيقة 18بالشوط الأول، وسجل المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي هدف التعادل فى الدقيقة 58 فى الشوط الثاني.