ابنة سليماني توجه رسالة الى نصر الله

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 831

وجهت ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني تحية على ما يبدو إلى زعيم مليشيات حزب الله في لبنان حسن نصرالله، مناشدة إياه الثأر.

وقالت زينب سليماني، بحسب ما نقلت وكالة "يونيوز" الأحد: سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي.

من جهته، قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بعد تقديمه التعازي لعائلة سليماني: ستكتشف أميركا أنها ارتكبت حماقة كبرى وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة.

كما أضاف: "أصبحنا أقوى بعد مقتل سليماني ورفاقه والأيام ستثبت ذلك. ونحن كحزب الله أصبح علينا مسؤوليات إضافية".

يأتي هذا بالتزامن مع تلميح مسؤولين إيرانيين بالثأر لسليماني عبر وكلاء في المنطقة، أو ما تصفه إيران بـ "محور المقاومة".