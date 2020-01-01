ابنة سليماني توجه رسالة الى نصر الله

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وجهت ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني تحية على ما يبدو إلى زعيم مليشيات حزب الله في لبنان حسن نصرالله، مناشدة إياه الثأر.
وقالت زينب سليماني، بحسب ما نقلت وكالة "يونيوز" الأحد: سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي.
من جهته، قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، بعد تقديمه التعازي لعائلة سليماني: ستكتشف أميركا أنها ارتكبت حماقة كبرى وأن حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة.
كما أضاف: "أصبحنا أقوى بعد مقتل سليماني ورفاقه والأيام ستثبت ذلك. ونحن كحزب الله أصبح علينا مسؤوليات إضافية".
يأتي هذا بالتزامن مع تلميح مسؤولين إيرانيين بالثأر لسليماني عبر وكلاء في المنطقة، أو ما تصفه إيران بـ "محور المقاومة".