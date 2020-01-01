بيان سعودي غاضب يدين تصعيد تركي أخير وخرق وتهديد ومخالفة سافرة

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نددت السعودية بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأعربت المملكة عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي.

ونددت المملكة في بيان بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واعتبرت ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي، الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.

واكدت المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.