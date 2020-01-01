النصر السعودي يتوج بلقب جديد لأول مرة في تاريخه - صور ابنة سليماني توجه رسالة الى نصر الله بيان سعودي غاضب يدين تصعيد تركي أخير وخرق وتهديد ومخالفة سافرة تصريحات لمسؤول سعودي حول استهدف سليماني وعلاقة المملكة بذلك بعد مقتل سليماني .. الحكومة اليمنية توجه تحذيرا مهما الحكومة تتعهد برفع الإنتاج النفطي ..هل تسمح الإمارات بذلك؟ (تقرير) الحوثيون يختطفون نجم المنتخب الوطني السابق في إب بالصورة.. عروس تربط طفلتها بذيل فستانها وتسير للمذبح ماهو حجم الجيش الإيراني ؟(تقرير) أكوام من القتلى الحوثيون في أقل من خمسين يوما(أعداد)
نددت السعودية بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وأعربت المملكة عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي.
ونددت المملكة في بيان بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واعتبرت ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية ومخالفة للموقف العربي، الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.
واكدت المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي.. كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.