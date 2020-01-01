الحوثيون يختطفون نجم المنتخب الوطني السابق في إب

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اختطف مسلحو جماعة الحوثي يوم السبت، مسؤولاً رياضيا ونجما في المنتخب الوطني السابق، في محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر يتبعون مدير مكتب الأوقاف التابع للحوثيين اختطفوا أمين عام نادي اتحاد إب ونجم المنتخب الوطني السابق الكابتن "أحمد البريد" واقتادوه الى مكتب الأوقاف بالمحافظة.

وبحسب المصدر فإن مدير مكتب الأوقاف يطالب النادي بمبالغ مالية كإيجار لأرض تابعة للأوقاف ويستخدمها النادي، لكن الأخير رفض دفع الإيجارات بحجة أنها من مسؤولية وزارة الشباب.

مصادر أخرى أفادت أن مدير مكتب الأوقاف "بندر العسل" يريد الضغط على النادي لتسليم الأرض، بهدف تأجيرها من أحد النافذين مقابل مبالغ كبيرة.

وتقدمت الهيئة الإدارية لنادي اتحاد إب الرياضي بشكوى إلى النيابة العامة ضد مدير مكتب الأوقاف، على خلفية اختطاف أمين عام النادي الكابتن في مكتب الأوقاف بصورة مخالفة للقانون.

ووفقا للمصادر فقد عمت حالة من الاستياء في الأوساط الرياضية والشبابية بالمحافظة نتيجة خطف أحد أبرز الوجوه الرياضية بالمحافظة واليمن ككل، والذي مثل المنتخب اليمني في الكثير من المحافل الرياضية العربية والدولية