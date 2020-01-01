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بالصورة.. عروس تربط طفلتها بذيل فستانها وتسير للمذبح

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- متابعات
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نشر موقع "Reddit" الأمريكي، صورة ظهرت فيها عروس تسير نحو المذبح في الكنيسة، وطفلتها الصغيرة مربوطة في ذيل فستان زفافها الطويل.

وقال الموقع، إن حفل الزفاف أقيم في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة في عام 2014، لكن الصورة والجدل حولها نشر في الوقت الراهن.

وخلال المناقشات، التي كانت في معظمها غاضبة ومشحونة بالامتعاض، تمت الإشارة إلى أن الضيوف تابعوا هذا المشهد الغريب بهدوء تام ولم يحاول أي منهم رفع الطفلة.

وجاء في بعض التعليقات على الصورة، أن الكثير من الحضور اعتقدوا أن الطفل غير حي أو دمية. العروس حاولت تبرير نفسها، وزعمت أن الطفل البالغ من العمر فقط شهرا واحدا كان على ما يرام.

وأكدت العروس أن "يسوع إلى جانبها ولم يغضب عليها ولذلك جرى الاحتفال بشكل رائع".

المصدر: لينتا رو،ار تي

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