أكوام من القتلى الحوثيون في أقل من خمسين يوما(أعداد)

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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مقتل وإصابة أكثر من 300 حوثي بينهم قيادات في ساحل تعز الغربي خلال 45 يوما لقي أكثر من ثلاثمائة مسلح حوثي مصرعهم، بينهم قيادات، خلال معارك شهدتها جبهة الساحل الغربي لمحافظة تعز.

وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة 325 حوثيا خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر الماضي وحتى آخر شهر ديسمبر 2019 المنصرم. وبلغ إجمالي عدد القتلى الحوثيين (127 قتيلا) فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من (198 جريحا) خلال الفترة ذاتها.

وخلال عشرة أيام وصلت إلى مشافي صنعاء والحديدة جثث 94 قتيلاً و32 جريحاً من مسلحو ميليشيات الحوثي، قادمة من الحديدة واكتظت بها المستشفيات بشكل كبير. بحسب التقرير.

ولقي القيادي في صفوف الميليشيات المدعو أبو نصر الله اللاحجي مصرعه في تلك الهجمات، وهو مسؤول زراعة الألغام في ساحل تعز والساحل الغربي بالحديدة متأثراً بجراحه التي أصيب بها عند محاولته التسلل لزراعة الألغام في حيس.