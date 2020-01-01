الريال يتدهور في عدن ويتحسن في صنعاء أسعار الصرف اليوم الأحد

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص

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تابع"مأرب برس" أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني في كلٍ من صنعاءَ وعدن، وجاءت أسعار الصرف صباح اليوم الأحد الموافق 5 يناير.كانون ثان 2020 كما يلي :

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار الأمريكي:

شراء: 580 ريالا بيع: 582 ريالا

الريال السعودي:

شراء: 153 ريالا شراء: 153.20 ريالا

أسعار الصرف في عدن:

الدولار الأمريكي:

شراء: 625 ريالا بيع: 629 ريالاً

الريال السعودي:

شراء: 164 ريالا بيع: 165.5 ريالا

علما بأن أسعار العملات قابلة للتغيير في أية لحظة.