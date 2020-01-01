بالصورة.. عروس تربط طفلتها بذيل فستانها وتسير للمذبح ماهو حجم الجيش الإيراني ؟(تقرير) أكوام من القتلى الحوثيون في أقل من خمسين يوما(أعداد) الريال يتدهور في عدن ويتحسن في صنعاء أسعار الصرف اليوم الأحد تركيا تطلق أول صاروخ فضائي الصيف المقبل بمحرك هجين ترحيب شعبي في طرابلس بإرسال تركيا قواتها إلى ليبيا"تقرير" صحفية يمنية تفوز بجائزة أممية مظاهرات في مدن أميركية مناهضة للحرب مع إيران 7علامات تدل على أنك تدل على أنك تعاني من قلة النوم «الحرب الحوثية» تحصد أطفال اليمن
تابع"مأرب برس" أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني في كلٍ من صنعاءَ وعدن، وجاءت أسعار الصرف صباح اليوم الأحد الموافق 5 يناير.كانون ثان 2020 كما يلي :
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار الأمريكي:
شراء: 580 ريالا بيع: 582 ريالا
الريال السعودي:
شراء: 153 ريالا شراء: 153.20 ريالا
أسعار الصرف في عدن:
الدولار الأمريكي:
شراء: 625 ريالا بيع: 629 ريالاً
الريال السعودي:
شراء: 164 ريالا بيع: 165.5 ريالا
علما بأن أسعار العملات قابلة للتغيير في أية لحظة.