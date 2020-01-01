صحفية يمنية تفوز بجائزة أممية

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فازت صحافية يمنية شابة بجائزة مقدمة من منظمة أممية مهتمة بالتنمية والاسكان في موضوعها التحقيقي عن أسباب التي تؤدي إلى وفيات للأجنحة أو الرضع وسوء التغذية .
ومنحت منظمة الأمم المتحدّة جائزتها للتنمية والإسكان للصحفية اليمنية الشابة صفية مهدي عن موضوعها التحقيقي الذي تناول قضيةً إنسانية هامة، ألا وهو سوء دتغذية النساء الحوامل في اليمن، الأمر الذي أدّى ويؤدّي الى وفيات للأجنّة أو الرضّع.