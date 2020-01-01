قلق متزايد من أحكام حوثية بإعدام عشرة صحافيين

الأحد 05 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تصاعد القلق بشكل مخيف على حياة وسلامة 10 من الصحافيين اليمنيين الذين يواجهون أحكاما بالإعدام من قبل محاكم تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الانتهاكات التي تطال الصحافيين كل يوم من قبل أطراف الصراع وبشكل مستمر منذ اندلاع الحرب الراهنة في اليمن نهاية عام 2014 وهو ما دفع نقابة الصحافيين اليمنيين إلى إطلاق صفارة انذار بشأن الوضع المأساوي للحريات الصحافية والإعلامية في اليمن.

وذكرت مصادر حقوقية ان جماعة الحوثي تعتزم يوم غد الاثنين مواصلة إجراءات محاكمة عشرة صحافيين، مختطفين لديها منذ قرابة خمس سنوات، في حين كانت بدأت عمليات التحقيق مع الصحافي عبد الحافظ الصمدي الأحد الماضي تمهيداً لإحالته للمحاكمة، ليصل عدد الصحافيين الذين ستشملهم المحاكمات الحوثية 11 صحافيا.

وقالت صحيفة القدس العربي انها علمت من مصدر قانوني ان “الصحافيين اليمنيين الذين يحاكمون في المحاكم الحوثية، قد يواجهون أحكاما بالإعدام، بتهم واهية وهي الخيانة العظمى بمبرر التعاون مع العدوان السعودي والإماراتي”.

وتعززت هذه المخاوف والتوقعات بصدور أحكام بالإعدام من قبل محاكم حوثية الأسبوع المنصرم ضد كل من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك وبعض كبار المسؤولين الحكوميين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وعقاراتهم الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء وغيرها.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، بدأت في 11 كانون الأول (ديسمبر) المنصرم عقد أولى جلسات محاكمة الصحافيين العشرة، مع افتقارها لأدنى الحقوق القانونية في الإجراءات المتبعة في مثل هذه المحاكمات، والتي وصفها محامون بـ”غير القانونية”.

إلى ذلك كشفت نقابة الصحافيين اليمنيين في تقريرها السنوي عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام الماضي ان الحريات الإعلامية تعيش أوضاعا خطيرة، حيث أصبحت حرية الرأي والتعبير في اليمن تعاني من “بيئة عدائية تنتهج سياسة العنف والقمع تجاه الصحافة والصحافيين”.

وقالت النقابة “لا يزال هناك 18 صحافيا مختطفا حتى اليوم منهم 16صحافيا لدى جماعة الحوثي أغلبهم منذ العام 2015 فيما لا يزال هناك صحافيا واحدا لدى الأمن السياسي في محافظة مأرب وآخر لدى تنظيم القاعدة في حضرموت منذ العام 2015”.

وأضافت انها وثقت 134 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال العام الماضي ارتكبتها أطراف عدة من أطراف الصراع “التي أظهرت خصومة شديدة تجاه الحريات الصحافية وانتهجت سياسة تنكيل وتخوين تجاه كل مختلف عنها وكل صاحب رأي”.