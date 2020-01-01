البنك المركزي يعلن استعادة حاويات النقود التي نهبها ”الانتقالي الجنوبي“ من ميناء عدن.. صورة

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم السبت 4 يناير/كانون الثاني، عن استعادة حاويات الأوراق النقدية التابعة له، والتي تعرضت للنهب من قبل مسلحي "المجلس الانتقالي الجنوبي" في وقت سابق.

وقال البنك في بلاغ نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنه تمكن من استعادة الحاويات كاملة وبأقفالها الرسمية، وذلك بعد ان تعرضت لاعتداء في رصيف ميناء عدن، الأربعاء الماضي.

وتوجه البنك بجزيل الشكر لقيادة قوات التحالف التي عملت بشكل فوري على ذلك، مؤكدا انه يعمل باستقلالية تامة وأنه قادر على العمل المستمر باستقلالية مطلقة، وحيادية تامة.

كما أكد البنك ان أوراق النقد المطبوعة لا تكتسب قيمتها المالية في التداول الا بعد ان تستكمل إجراءات الإصدار وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، مهيبا بالجميع عدم الانجرار وراء التناولات غير المسؤولة، والشائعات التي لا تستند الى أسس مصرفية سليمة وموثوقة.

وكان مسلحون تابعون للانتقالي يقودهم "أوسان العنشلي" أقتحموا يوم الأربعاء، ميناء الحاويات بعدن، وصادروا أربع حاويات تحتوي على أموال تابعة للبنك المركزي اليمني ونقلوها إلى معسكر جبل حديد الذي يقوده رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.