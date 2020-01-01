الحوثيون يعتقلون 8 من مشائخ ”صنعاء“ و ”عمران“

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كشفت مصادر قبلية في صنعاء، السبت 4 يناير/كانون الثاني، عن اعتقال مليشيا الحوثي لعدد من مشائخ محافظتي صنعاء وعمران، وأمانة العاصمة.
وقالت المصادر ان ما يسمى بـ”الأمن الوقائي“ التابع للميليشيات الحوثية قام بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة، استهدفت شيوخ قبائل ومواطنين في محافظات صنعاء وعمران وأمانة العاصمة.
ومن بين المعتقلين أحد شيوخ قبيلة بني سريح بعمران و8 من شيوخ قبائل في صنعاء المحافظة والأمانة وعمران، بحسب المصادر ذاتها.
وتأتي الحملة بحجة اتهام الحوثيين شيوخ القبائل بالتقصير في حشد المقاتلين وتقديم المال والغذاء للميليشيات الحوثية.
ولم تستثن حملة الميليشيات الحوثية زعماء القبائل الذين دعموها في السابق، بسبب تصاعد حدة الخلافات وسط قيادات الحوثيين في صعدة وصنعاء، واتهام القيادات الحوثية في صنعاء وعمران بالخيانة، وعدم الولاء لزعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي.