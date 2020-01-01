البنك المركزي يعلن استعادة حاويات النقود التي نهبها ”الانتقالي الجنوبي“ من ميناء عدن.. صورة الحوثيون يعتقلون 8 من مشائخ ”صنعاء“ و ”عمران“ عاجل: ”الحوثي“ يحذر إيران ”الإئتلاف الوطني الجنوبي“ يبارك الخطوات الأمنية في ”شبوة“ ويعتبرها ”انتصارا للجنوب“ والمحافظ يرد ”أنتم منا ونحن منكم“ الكشف عن اجتماع عسكري هام عقد اليوم في ”الرياض“ وخطة سعودية لاستهداف كبار قيادات جماعة الحوثي.. تفاصيل الخطة فيسبوك يكشف عن تقنيات جديدة تقرير استخباراتي أمريكي يكشف كيف سيؤثر مقتل ”قاسم سليماني“ على اليمن وأهداف الحوثيين المحتملة للانتقام دراسة مفاجئة حول الشعر السميك والرقيق نيوزويك: إيران قد تضرب القواعد العسكرية والمنشآت النفطية في هذه الدول انتقاماً لسليماني قيادي حوثي في ”ذمار“ يُهرب سجينا ويصفيه في مزرعة قريبة
حذرت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت 4 يناير/كانون الثاني، من تأخر رد إيران على اغتيال الولايات المتحدة للقائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني.
وقال القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، إن تأخير إيران ردها على مقتل سليماني، ليس في صالحها، مشيراً إلى أن طهران ليست عاجزة عن ذلك.
وأضاف ”الحوثي“ في تغريدة على "تويتر"، "النفس الطويل في الرد لا يخدمها [إيران]".
وتابع، "إن من يفهم الأولويات يعرف أهمية التحرك السريع والمسؤول فعليا بعيدا عن حرب التصريحات".
وختم بالقول، "السلام لا يصنعه الضعفاء ولا تكسب النصر الأيدي المرتعشة".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر أمس الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
وكانت واشنطن قد اتهمت سليماني، الذي تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.