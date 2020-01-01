عاجل: ”الحوثي“ يحذر إيران

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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حذرت جماعة الحوثي الانقلابية، السبت 4 يناير/كانون الثاني، من تأخر رد إيران على اغتيال الولايات المتحدة للقائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري، قاسم سليماني.

وقال القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، إن تأخير إيران ردها على مقتل سليماني، ليس في صالحها، مشيراً إلى أن طهران ليست عاجزة عن ذلك.

وأضاف ”الحوثي“ في تغريدة على "تويتر"، "النفس الطويل في الرد لا يخدمها [إيران]".

وتابع، "إن من يفهم الأولويات يعرف أهمية التحرك السريع والمسؤول فعليا بعيدا عن حرب التصريحات".

وختم بالقول، "السلام لا يصنعه الضعفاء ولا تكسب النصر الأيدي المرتعشة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر أمس الجمعة، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وكانت واشنطن قد اتهمت سليماني، الذي تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.