فيسبوك يكشف عن تقنيات جديدة

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت مواقع متخصصة بشؤون التقنية، أن شركة "فيسبوك" تسعى لإدخال ميزات جديدة على تطبيقها لاجتذاب أكبر قدر من المستخدمين.

وتبعا لموقع "بلومبرغ" فإن "فيسبوك" تحاول تطوير خدمة Watch الموجودة في تطبيقها حاليا، وتزويد هذه الخدمة بمقاطع فيديو موسيقية، وبدأت بالفعل باختبار هذه التقنيات عند مستخدمي تطبيقها في الهند وتايلاند.

ولتحقيق هذه الغاية تعمل "فيسبوك" حاليا على التفاوض مع أكبر شركات لإنتاج الموسيقى، كـ "يونيفرسال ميوزيك" و"سوني ميوزيك"، و"وارنر ميوزيك غروب".

ومع إدخال الميزات الجديدة سيكون بإمكان مستخدمي تطبيق "فيسبوك" تحميل الأغاني والموسيقى على خلفيات الفيديوهات التي ينشروها في التطبيق، الأمر الذي سيجعل تلك الفيديوهات أكثر جاذبية للذين يشاهدوها عبر خدمة Watch، كما سيكون بإمكان مستخدمي Watch مشاهدة المقاطع المصورة لأشهر الأغاني من الخدمة مباشرة.

ويرى الخبراء أن "فيسبوك" تسعى من خلال هذه الخطوة إلى منافسة "يوتيوب" وجعل منصتها الإلكترونية مكانا للبحث ومشاهدة الفيديوهات.

المصدر: بلومبرغ