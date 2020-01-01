تقرير استخباراتي أمريكي يكشف كيف سيؤثر مقتل ”قاسم سليماني“ على اليمن وأهداف الحوثيين المحتملة للانتقام

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ ترجمات

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نشر مركز ”ستراتفور“، الاستخباراتي الأمريكي، السبت 4 يناير/كانون الثاني، تقريرا له، كشف فيه عن عواقب وآثار مقتل قائد فيلق القدس الايراني ”قاسم سليماني“، على عدد من المناطق في الشرق الأوسط، والعالم الأوسع كذلك.

وترجم ”مأرب برس“، الجزء الذي خصصه التقرير، لليمن والسعودية ومنطقة الخليج، وكيف سيؤثر مقتل سليماني، على اليمن، وكيف ستستخدم إيران، اليمن للانتقام لمقتل قائد فيلق القدس، الذي قتل بتفجير أمريكي استهدفه، الجمعة، في مطار بغداد الدولي.

وقال تقرير ”ستراتفور“، الذي يعد أحد أهمّ المؤسسات الأمريكية الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، ان ”إيران ستدفع المتمردين الحوثيين في اليمن لشن هجمات انتقامية ضد الحلفاء الأمريكيين“.

وأشار التقرير الاستخباراتي الى ان ”الحوثيون يحافظون على ترسانة قوية من الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى صواريخ باليستية وصواريخ كروز، وكانوا قد استخدموها لشن هجمات في اليمن والسعودية والمياه المحيطة باليمن مثل مضيق باب المندب“.

وأكد ان ”الأهداف المحتملة لمليشيا الحوثي، تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المطارات والبنية التحتية الحيوية والبنية التحتية للطاقة والأهداف العسكرية والسفن العابرة للبحر الأحمر“.

وأضاف: ”لقد مر ما يقرب من 4 أشهر منذ أن هاجمت إيران منشأتي "بقيق" و"خريص"، مما أدى إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط. وإذا واصلت امريكا وإيران تصعيدهما، فمن المؤكد أن إيران قد توجه انتقامها إلى دول مثل السعودية ومصالحها الاقتصادية، كونها أحد أقرب حلفاء واشنطن في المنطقة“.

وتابع: ”وبالإضافة إلى الهجمات المباشرة على دول مجلس التعاون الخليجي، قد تشن إيران المزيد من الهجمات ضد الوجود البحري الأمريكي في الخليج العربي“.