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قيادي حوثي في ”ذمار“ يُهرب سجينا ويصفيه في مزرعة قريبة

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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أقدم مرافق مدير أمن وصاب السافل بمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، والمعين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعو ضيف الله الخطيب، على قتل سجين، بعد ان استدعاه ”الخطيب“، وأخرجه الى خارج السجن.

وقالت مصادر أمنية لـ”مأرب برس“، ان المدعو ”ابومجد الخطيب“ مدير امن المديرية، وجه مرافقيه بإخراج السجين، امين الحميدي، من السجن، ثم اقتادوه إلى احدى المزارع القريبة ليتم تصفيته هناك، على أيدي أحد المرافقين، دون معرفة الأسباب.

وأشارت المصادر، الى ان السجين ”الحميدي“، متهم بقتل ابن عمه، وأصدرت محكمة استئناف، الحديدة قبل ثلاثة ايام، حكما بدفع الدية، قبل ثلاثة أيام من قتله.

ولاقت جريمة قتل ”الحميدي“، استياءً واسعاَ لدى الأهالي، في ظل تزايد انتهاكات ”الخطيب“ المنتمي لمديرية ”آنس“، بحسب المصادر ذاتها.

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