نيوزويك: إيران قد تضرب القواعد العسكرية والمنشآت النفطية في هذه الدول انتقاماً لسليماني قيادي حوثي في ”ذمار“ يُهرب سجينا ويصفيه في مزرعة قريبة زيارة مفاجئة لرئيس وزراء قطر إلى إيران .. التفاصيل الكاملة مزروعي الامارات يهاجم أحمد ياسين بعد مقتل سليماني اعتداء وحشي على طالبة سعودية في الولايات المتحدة لماذا تم إيقاف الحلقة 7 من مسلسل قيامة عثمان ... وما أهي الاحداث التي تضمنتها؟ خمسة أسباب لوراء عدم نجاح الرجيم في تخفيف الوزن ايران تهدد وتعلن الاستعداد والتحرك في اليمن و 3 دول عربية للرد على مقتل سليماني كيف يخلصك البقدونس من الكرش في 5 دقائق مصادر تكشف حقيقة استقالة رئيس حزب المؤتمر وحديث عن وجود مؤامرة
أقدم مرافق مدير أمن وصاب السافل بمحافظة ذمار (جنوب العاصمة صنعاء)، والمعين من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعو ضيف الله الخطيب، على قتل سجين، بعد ان استدعاه ”الخطيب“، وأخرجه الى خارج السجن.
وقالت مصادر أمنية لـ”مأرب برس“، ان المدعو ”ابومجد الخطيب“ مدير امن المديرية، وجه مرافقيه بإخراج السجين، امين الحميدي، من السجن، ثم اقتادوه إلى احدى المزارع القريبة ليتم تصفيته هناك، على أيدي أحد المرافقين، دون معرفة الأسباب.
وأشارت المصادر، الى ان السجين ”الحميدي“، متهم بقتل ابن عمه، وأصدرت محكمة استئناف، الحديدة قبل ثلاثة ايام، حكما بدفع الدية، قبل ثلاثة أيام من قتله.
ولاقت جريمة قتل ”الحميدي“، استياءً واسعاَ لدى الأهالي، في ظل تزايد انتهاكات ”الخطيب“ المنتمي لمديرية ”آنس“، بحسب المصادر ذاتها.