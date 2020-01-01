مزروعي الامارات يهاجم أحمد ياسين بعد مقتل سليماني

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نشر المغرد الأمني المثير للجدل والمقرب من بن زايد،( حمد المزروعي)، تغريدة هاجم فيها مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في معرض تعليقه على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وقال المزروعي في تغريدته التي حذفها بعد أن لاقت هجوما واسعا من المعلقين، إنه فرح بمقتل سليماني، كما فرح سابقا بقتل الشيخ أحمد ياسين.
ولاقت التغريدة انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل طالت قيادة الدولة في الإمارات.
وكان القيادي في حركة (حماس) باسم نعيم قال: إن اغتيال سليماني ”يفتح أبواب المنطقة على كل الاحتمالات ولكن ليس من بينها الهدوء والاستقرار، وأمريكا تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك“.