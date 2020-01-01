لماذا تم إيقاف الحلقة 7 من مسلسل قيامة عثمان ... وما أهي الاحداث التي تضمنتها؟

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكدت مصادر فنية تأجيل الحلقة السابعة من مسلسل قيامة عثمان وذلك نظراً لتزامن عرض الحلقة مع احتفالات العام الجديد 2020 وقد حصل فريق التمثيل إجازة لمدة أسبوعين، وقد أكد القائمون على العمل بمسلسل قيامة عثمان العودة لمتابعة حلقات المسلسل الأسطوري Osman 1، وقد تم إصدار الإعلان الأول للحلقة السابعة من أحداث المسلسل.

وقد تشهد الحلقة السابعة من مسلسل قيامة عثمان Kurulus Osman عدة أحداث هامة حيث من المقرر أن يتم تحرير عثمان على يد أديب على، وذلك بعد قضاء الأميرة صوفيا على محاربيه عثمان بن أرطغرل، وقد شهدت الحلقات السابقة إثارة كبيرة وتصاعد كبير الأحداث في تطور شخصية عثمان،حتي يُصبح قادراً على تحقيق حلم والده بتأسيس الدولة.

ومن المتوقع أن يتخلص عثمان من الحصار رغم جنود الأعداء وذلك لرباطة جأشة وقوة عزيمته، كما تقع الأميرة صوفيا في الأسر، ويقوم عم عثمان بتدبير المكائد له إلا أن عثمان يتمكن من الإفلات من قبضة المحاربين، وتدور الحلقة السابعة في إطار فريد من الدراما والإثارة والحيوية كما هي العادة مع المسلسلات التاريخية التركية والتي نضجت بشكل كبير في السنوات الماضية.

كما يتم بث المسلسل التركي قيامة عثمان على عدد كبير من القنوات الفضائية بجميع الأقمار ومنها:

قناة قصة عشق.

قناة دعوة الفضائية.

قناة اليرموك.

قناة ATV التركية.

وقد أكد محمد بوزداغ على استئناف المسلسل فور عودة إجازة العام الجديد 2020، كما أبدى رضاه التام عن المستوى الذي ظهر به مسلسل قيامة عثمان في موسمه الأول، وذلك بعد المخاوف التي كانت تحيط بالمسلسل خيفة ألا يكون على نفس مستوى المسلسل السابق قيامة أرطغرل، كما وعد “بوزداغ” بتقديم الأفضل دائماً، والرقي بالدراما التركية التاريخية التي صنعت مجدداً جديداً بظهور مسلسل أرطغرل.