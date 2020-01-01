مرافق مدير أمن وصاب السافل الحوثي يقتل مسجونا بعد أن دعاه لخارج السجن

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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في ظل استمرار عنجهية مدير امن وصاب السافل المدعو ضيف الله الخطيب ومرافقوه ، بمحافظة ذمار، اقدم احد مرافقيه اليوم الخميس، على قتل أحد (المسجونين) في ادارة امن المديرية ويدعى(امين الحميدي) حيث قام باخراجه من السجن بتوجيه من ابومجد الخطيب مدير امن المديريه واستقطابه إلى احدى المزارع القريبه من ادارة امن المدير ية ،وهناك أقدم المرافق على قتل (امين الحميدي) دون ان تتضح الاسباب او الدواعي لقتله لا سيما وان (القتيل الحميدي) منذ قدوم مدير امن المديرية ابو مجد الخطيب كان يحظى بحرية غير مسبوقه رغم انه مسجون في ادارة امن المديرية منذ خمس سنوات بتهمة قتله ابن عمه.. حيث أكدت المصادر انه سبق وشوهد القتيل (الحميدي) عدة مرات يتردد على منزله الذي يقبع بالقرب من منزل ابن عمه المتهم بقتله وبرفقته مدير امن المديرية ابومجد الخطيب الذي عرف منذ توليه منصب مدير امن وصاب السافل بابتزازه واهانته للمواطنين واختلاسه لاموالهم لاسيما اولئك المترددين على ادارة امن المديرية.. هذا واضاف المصدر ان استئناف محافظة الحديدة قبل ثلاثة ايام من وقوع هذه الجريمة كان قد اصدر حكماً يقضي على (الحميدي) المقتول غدراً من قبل مرافق ابو مجد الخطيب بدفع الديه قبل ان يتم تصفيته وقتله باحدى المزارع.. وقال المصدر إن حادثة قتل المختطف (الحميدي) لاقت استياءً واسعاَ لدى الأهالي خصوصا مع تزايد حالات انتهاكات مدير الامن ابومجد الخطيب ومرافقيه الذين استقطبهم معه من مديرية انس المنتمي اليها وهي المنطقة التي ينتمي ايضا اليها قاتل (الحميدي).. واختتم المصدر قوله انه لطالما شكى المواطنون من ابناء مدير وصاب السافل تصرفات مدير امنها ابومجد الخطيب وعنجهيته وابتزازه لهم ولكن كل تلك الشكاوي كانت تذهب ادراج الرياح بل يتم تجاهلها بشكل مقصود ولافت من قبل قيادة محافظة ذمار وقيادة وزارة الداخلية اللتان تتعامل مع انتهاكات ابومجد الخطيب بنوع من التجاهل واللامبالاة وهو الامر الذي ساعد ابومجد الخطيب على استمرار ممارسة ابتزاز واهانة ابناء مديرية وصاب السافل.. وأختتم المصدر ان هذه الجريمة لم ولن تكن الاخيرة في ظل بقاء ابومجد الخطيب مديراً لامنها..حيث سبق وان تم كشفه عبر وسائل الاعلام قبل شهر تقريباَ بعد ان قام ومعه مرافقوه بالاعتداء والضرب على احد المساجين ولولا عناية الله حينها لكان فارق الحياة..