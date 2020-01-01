آخر الاخبار

مرافق مدير أمن وصاب السافل الحوثي يقتل مسجونا بعد أن دعاه لخارج السجن عاجل : ايران تهدد وتعلن الاستعداد والتحرك في اليمن و 3 دول عربية للرد على مقتل سليماني كيف يخلصك البقدونس من الكرش في 5 دقائق مصادر تكشف حقيقة استقالة رئيس حزب المؤتمر وحديث عن وجود مؤامرة علماء الأزهر يخرجون للواجهة ويعلنون موقفهم من الوضع في ليبيا شاهد : اول عاصمة عربية ترفع صور قاسم سليماني بعد مقتله مفاجأة حول أول عملية اغتيال تعرض لها قاسم سليماني مصرع سليماني .. العويل في طهران والصدمة في صنعاء وانكشاف أمر المليشيات ومن اين تتلقى تعليماتها توجهت الى سريرها ولم تكن تعاني من أي مرض .. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجوى قاسم أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني اليوم السبت

كيف يخلصك البقدونس من الكرش في 5 دقائق

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 1109

 

 

يعتبر نبات البقدونس من النباتات التي تستخدم في الطعام والسلطات إلا أنه له العديد من الاستخدامات الأخرى الطبية والعلاجية والتجميلية، وكشفت الأبحاث الحديثة عن أن له قدرة كبيرة علي مساعدة الجسم في التخلص من السمنة والحصول علي جسم رشيق.

والبقدونس أيضًا يساعد علي تخلص الجسم من الماء الزائد فهو مدر للبول، ويحتوي علي نسبة قليلة من السعرات الحرارية، إلي جانب أنه غني بفيتامين أ، ومشروب البقدونس يساعد علي التخلص من "الكرش" في 5 أيام.

ومشروب البقدونس له العديد من الطرق لتحضيره وأحد هذه الطرق بخلط حزمة كاملة منه مع كوب ماء وليمونة واحدة بضربها في الخلاط وتناوله يوميا بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة علي معدة فارغة لمدة 5 أيام.

إقراء أيضاً
كيف يمكنك القراءة بسرعة فائقة ؟
بالفيديو.. مذيع يبكي على الهواء حزنًا على «نجوى قاسم»
قطر تتخذ قرارا بخصوص المرأة وقيادتها للسيارة .. يثير جدا واسعا
من هي المذيعة نجوى قاسم؟
بالصور صهر عربي للرئيس ترامب والخطوبة بعد أيام بفلوريدا
علاجات في متناول اليد للتخلص من حرقة المعدة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس