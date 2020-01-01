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شاهد : اول عاصمة عربية ترفع صور قاسم سليماني بعد مقتله

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
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رفع الحوثيون صور الصريع قاسم سليماني في صنعاء ، كأول عاصمة عربية ترفع صور سليماني بعد مقتله امس الجمعة بغارة امريكية بمحيط مطار بغداد.

وتباكى الحوثيون على سليماني ولم يخفون صدمتهم بخبر مقتله ، وهو الرجل، الذي امد مليشيات الحوثي ماديا ومعنويا، وزار صنعاء عقب انطلاق عاصفة الحزم.

واظهرت صور حصل عليها مأرب برس لوحات عملاقة نصبت بشوارع صنعاء اليوم السبت ، عليها صورة قاسم سليماني وعبارات تنعيه.

وكان النظام الايراني قد تفاخر بعد الانقلاب الحوثي 2014 بسقوط صنعاء كرابع عاصمة عربية تسقط بيد ايران.

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