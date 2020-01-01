مصرع سليماني .. العويل في طهران والصدمة في صنعاء وانكشاف أمر المليشيات ومن اين تتلقى تعليماتها

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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لم تخفي مليشيات الحوثي الانقلابية صدمتها بنبأ مصرع قاسم سليماني ، وتباكى الحوثيون على رجل ايران الابرز والمسئول عن مليشياتها المنتشرة في المنطقة والتي تقود حربا بالوكالة.

في هذا الصدد قال وزير الاعلام معمر الارياني "ان ردة فعل المليشيا الحوثية من مقتل قائد قوة القدس الايرانية وذراع النظام الإيراني في المنطقة قاسم سليماني يكشف عن طبيعة العلاقة بين الطرفين".

ونقلت وكالة "سبأ" عن الإرياني " أن ‏حالة الصدمة لدى المليشيا الحوثية بعد مقتل سليماني يؤكد ما قلناه عن طبيعة العلاقة بين المليشيا الحوثية ونظام الملالي في طهران.

وأشار إلى أن هذه العلاقة تتجاوز مجرد التنسيق وتلقي الدعم او العمل كأداة أو الحرب بالوكالة إلى التماهي الكامل في العقيدة والمشروع والأهداف والأجندة.

‏ولفت الوزير الارياني الى أن موقف المليشيا الحوثية لا يمثل اليمن واليمنيين بمن فيهم القاطنين في مناطق سيطرتهم.

وأكد الإرياني أن الجميع في اليمن يقف صفاً واحداً ضد المشروع الايراني، وينظر لمقتل سليماني وتقويض السياسات التوسعية ومساعي الهيمنة الايرانية كخطوة هامة لإنهاء الحروب والنزاعات وإحلال الأمن والاستقرار الذي تستحقه دول المنطقة.