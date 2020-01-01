توجهت الى سريرها ولم تكن تعاني من أي مرض .. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجوى قاسم

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 880

اصدر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أوضح فيه أن نتائج فحص الطب الشرعي أظهرت أن الفقيدة نجوى قاسم توفيت وفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية.

وأضاف أن الإعلامية المتوفاة، البالغة من العمر 52 عاماً، كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزلها، وفي أجواء اعتيادية احتفلت معهم وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة الأربعاء، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلقهم فاتصلوا بالإسعاف .

وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، لافتاً إلى أن هناك أطباء بين أفراد أسرتها، ولم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة.

و نعت شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، الزميلة الإعلامية نجوى قاسم ، التي وافتها المنية صباح الخميس في منزلها في دبي.

واستذكرت شبكة "العربية" و"العربية الحدث" مشوار الراحلة الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية، شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لاسيما في العراق وأفغانستان.

ووصل جثمان الإعلامية نجوى قاسم، الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.