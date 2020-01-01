مصرع سليماني .. العويل في طهران والصدمة في صنعاء وانكشاف أمر المليشيات ومن اين تتلقى تعليماتها توجهت الى سريرها ولم تكن تعاني من أي مرض .. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجوى قاسم أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني اليوم السبت من سيخلف قاسم سليماني تعرَّف عليه بالتفصيل مقتل وجرح 5حوثيين في إشتباكات مع أهالي في إب أول تعليق لوزارة الخارجية اليمنية حول مقتل سليماني كيف يمكنك القراءة بسرعة فائقة ؟ تحصين 114ألف طفل ضد شلل الأطفال في عدن غارة أميركية جديدة تستهدف الحشد الشعبي وتضارب الأنباء عن مقتل قيادي آخر عقب مقتل سليماني البنتاغون يعلن إرسال لواء كامل للشرق الأوسط
اصدر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أوضح فيه أن نتائج فحص الطب الشرعي أظهرت أن الفقيدة نجوى قاسم توفيت وفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية.
وأضاف أن الإعلامية المتوفاة، البالغة من العمر 52 عاماً، كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزلها، وفي أجواء اعتيادية احتفلت معهم وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليلة الأربعاء، وحين دق المنبه في الصباح لم تستيقظ ما أثار قلقهم فاتصلوا بالإسعاف .
وتبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، لافتاً إلى أن هناك أطباء بين أفراد أسرتها، ولم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة.
و نعت شبكة "العربية" و"العربية الحدث"، الزميلة الإعلامية نجوى قاسم ، التي وافتها المنية صباح الخميس في منزلها في دبي.
واستذكرت شبكة "العربية" و"العربية الحدث" مشوار الراحلة الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية، شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لاسيما في العراق وأفغانستان.
ووصل جثمان الإعلامية نجوى قاسم، الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت.