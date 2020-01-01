آخر الاخبار

أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني اليوم السبت من سيخلف قاسم سليماني تعرَّف عليه بالتفصيل مقتل وجرح 5حوثيين في إشتباكات مع أهالي في إب أول تعليق لوزارة الخارجية اليمنية حول مقتل سليماني كيف يمكنك القراءة بسرعة فائقة ؟ تحصين 114ألف طفل ضد شلل الأطفال في عدن غارة أميركية جديدة تستهدف الحشد الشعبي وتضارب الأنباء عن مقتل قيادي آخر عقب مقتل سليماني البنتاغون يعلن إرسال لواء كامل للشرق الأوسط أسرار مقتل قاسم سليماني والمهندس طهران تكشف عن رسالة أمريكية بوساطة سويسرية

أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني اليوم السبت

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 699

تابع "مارب برس" اسعار صرف الدولار والسعودي ليومنا هذا السبت 4يناير-كانون ثاني 2020 في العاصمة المؤقتة عدن وفي صنعاء، وكانت على النحو التالي:

أسعار صرف العملات في عدن:

دولار امريكي: الشراء621 والبيع 627 ريال

الرياض سعودي :الشراء 163.5 والبيع 164.5

اسعار صرف العملات في صنعاء:

الدولار امريكي: الشراء 581 والبيع: 584 ريال

الريال السعودي: الشراء 153.2والبيع: 153.6

إقراء أيضاً
عاجل : أول دولة عربية تعلق رحلاتها الجوية إلى بغداد بعد مقتل قاسم سليماني
السعودية تدشن العمل بمشروع حيوي كبير في عدن وتحدد 3 مراحل لانجازه
حضرموت : تدشين عمل أكبر شركة صناعية في اليمن وفق مواصفات عالمية
طرق تساعدك على كسب المال
الدولة العربية التي تصدرت كوجهة أولى للشوكولاته الإيرانية
الدولار يودع 2019 بالأحمر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة اقتصاد

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس