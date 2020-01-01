أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني اليوم السبت

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تابع "مارب برس" اسعار صرف الدولار والسعودي ليومنا هذا السبت 4يناير-كانون ثاني 2020 في العاصمة المؤقتة عدن وفي صنعاء، وكانت على النحو التالي:
أسعار صرف العملات في عدن:
دولار امريكي: الشراء621 والبيع 627 ريال
الرياض سعودي :الشراء 163.5 والبيع 164.5
اسعار صرف العملات في صنعاء:
الدولار امريكي: الشراء 581 والبيع: 584 ريال
الريال السعودي: الشراء 153.2والبيع: 153.6