أسعار صرف الدولار والسعودي أمام الريال اليمني اليوم السبت

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- خاص

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تابع "مارب برس" اسعار صرف الدولار والسعودي ليومنا هذا السبت 4يناير-كانون ثاني 2020 في العاصمة المؤقتة عدن وفي صنعاء، وكانت على النحو التالي:

أسعار صرف العملات في عدن:

دولار امريكي: الشراء621 والبيع 627 ريال

الرياض سعودي :الشراء 163.5 والبيع 164.5

اسعار صرف العملات في صنعاء:

الدولار امريكي: الشراء 581 والبيع: 584 ريال

الريال السعودي: الشراء 153.2والبيع: 153.6