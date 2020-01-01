مقتل وجرح 5حوثيين في إشتباكات مع أهالي في إب

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قتل وجرح خمسة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية في إحدى المناطق بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن مليشيا الحوثي شنت حملة عسكرية كبيرة على إحدى القرى بمديرية حبيش شمال محافظة إب، بهدف اختطاف مواطنين بينهم شيخ قبلي بارز.

وقال شهود عيان من أبناء المنطقة إن مليشيات الحوثي داهمت صباح الجمعة قرية "عضالم" بعزلة الصدر بمديرية حبيش بعدد من الأطقم في محاولة اختطاف عدد من أبناء القرية، وخطف الشيخ القبلي البارز عبدربه البخيتي.

وبحسب الشهور ومصادر محلية متطابقة فإن الأهالي قاوموا مليشيا الحوثي ومنعوها من عملية اختطاف المواطنين واقتحام القرية، نتيجة معرفتهم وإدراكهم بأهداف المليشيا وتعاملها مع المختطفين والتنكيل بهم، لتندلع مواجهات عنيفة بين المليشيا ومرافقي الشيخ وأهالي القرية.

وأضافت المصادر بسقوط خمسة قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا وقتلى من الأهالي وإصابة آخرين خلال المواجهات. وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي عززت حملتها بعدد من الأطقم تقل عشرات من عناصرها وهاجمت القرية بمختلف الأسلحة لتقتحمها نتيجة فرار من تصدوا لهم في وقت سابق ونفاذ ذخيرتهم وفارق الإمكانيات بين الطرفين.

وعقب اقتحام القرية قامت مليشيا الحوثي بتفجير منزل الشيخ القبلي عبدربه البخيتي بعد نهب محتوياته. وخطفت مليشيا الحوثي أحد جرحى بيت البخيتي واقتادته إلى جهة مجهولة وسط مخاوف من إقدام المليشيا على جريمة تصفيته، في الوقت الذي حملت الأسرة مليشيا الحوثي حياة الجريح المختطف. وسبق وأن أقدمت مليشيا الحوثي على إحراق واقتحام منزل الشيخ البخيتي في أواخر 2015م.

وبتفجير منزل الشيخ البخيتي يرتفع أعداد المنازل التي جرى تفجيرها بمحافظة إب من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية، إلى 82 منزلاً منذ سيطرتها على محافظة إب منتصف أكتوبر 2015م