من سيخلف قاسم سليماني تعرَّف عليه بالتفصيل مقتل وجرح 5حوثيين في إشتباكات مع أهالي في إب أول تعليق لوزارة الخارجية اليمنية حول مقتل سليماني كيف يمكنك القراءة بسرعة فائقة ؟ تحصين 114ألف طفل ضد شلل الأطفال في عدن غارة أميركية جديدة تستهدف الحشد الشعبي وتضارب الأنباء عن مقتل قيادي آخر عقب مقتل سليماني البنتاغون يعلن إرسال لواء كامل للشرق الأوسط أسرار مقتل قاسم سليماني والمهندس طهران تكشف عن رسالة أمريكية بوساطة سويسرية أول تعليق حكومي رسمي على مقتل«سليماني»
قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن تاريخ الإرهابي قاسم سليماني اسود، وقد عمل على زعزعت الامن والاستقرار في المنطقة وفي اليمن تحديدا بدعمه للمليشيات الحوثية".
وأضاف في تغريدات نشرها – حساب وزرة الخارجية في "تويتر"- ان النظام الإيراني هو الراعي الاول للإرهاب في العالم، وهم مسؤولون عن قتل وتشريد الآلاف من الأبرياء في اليمن وفي الوطن العربي.
وتابع الحضرمي قائلا"لطالما سعت أذرع النظام الإيراني بمن فيهم مليشيات الحوثيين إلى تنفيذ المشروع الإيراني التوسعي في منطقتنا العربية، وهذا كله بدعم مالي وعسكري من قبل الحرس الثوري الإيراني عبر فيلق القدس وقائده الهالك قاسم سليماني".
وفجر الجمعة استهدفت غارة أمريكية الإيراني قاسم سليماني قائد ما يسمى بفيلق القدس، والمسؤول الأول عن الميلشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن.