تحصين 114ألف طفل ضد شلل الأطفال في عدن

السبت 04 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تمكنت الفرق الصحية التابعة للحملة الوطنية للتحصين الصحي ضد شلل الاطفال بعدن، من تحصين 114 الف و653 طفل وطفلة مادون الخامسة من العمر بالحملة الاحترازية الاولی، التي نفذت خلال الفتره من 29 وحتی 31 من ديسمبر 2019 المنصرم، بنسبة 93 بالمائة.

واوضح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"ان الفرق المشاركة زارت اكثر من 146 الف و959 منزل في عموم مديريات واحياء عدن ..مشيراً الى ان الفرق طعمت 14 الف و309 طفل وطفلة بمديرية صيره، و 9 الاف و560 طفل وطفلة بمديرية التواهي، و21 الف 363 طفل وطفلة بمديرية الشيخ عثمان، و11 الف و473طفل وطفلة بمديرية خور مكسر، و 8 الاف و605 طفل وطفلة بمديرية المعلا ، و11 الف و626 طفل وطفلة بمديرية البريقة، و19 الف و331طفل وطفلة بمديرية المنصورة ،و 18 الف و386 طفل وطفلة بمديرية دار سعد.

وثمن مدير صحة عدن ، جهود الفرق الصحية المنفذة للحملة وحسن الاعداد والتهيئة والاشراف من ادارة التحصين بالمحافظة.