طهران تكشف عن رسالة أمريكية بوساطة سويسرية

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في إطار التصعيد المتبادل بين طهران وواشنطن، أعلنت إيران أنها تلقت رسالة من الإدارة الأمريكية عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، مؤكدة أنها قدمت الرد المناسب على الرسالة عبر السفير السويسري في طهران.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريح لوكالة "أرنا" الرسمية، الجمعة، أنهم تلقوا رسالة من الإدارة الأمريكية عبر الحكومة السويسرية، دون أن يفصح عن فحوى الرسالتين.

وأشار موسوي إلى أنهم استدعو للمرة الثانية، اليوم، السفير السويسري في طهران الذي يرعى المصالح الأمريكية في إيران، مضيفاً: "نقلنا له ردنا المناسب على الرسالة الأمريكية".

وحول الرسالة الأمريكية، أوضح وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن واشنطن أرسلت رسالة لطهران عبر سويسرا، واصفاً إياه بأنها كانت "غير عاقلة بتاتاً".

وأكمل قائلاً: "رددنا عليها بكل حزم"، بحسب ما أوردته صحيفة "العربي الجديد".

في الإطار ذاته، قال المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: إن وزير الخارجية ظريف أكد للأمين العام للمنظمة الدولية أن مقتل سليماني ستكون له عواقب.

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل سليماني في بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان، اتهمت الوزارة سليماني بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أمريكيين في العراق والمنطقة.

وهدفت الضربة الأمريكية لـ"ردع خطط الهجوم الإيرانية المستقبلية"، وفق بيان الوزارة الذي تعهد بأن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مواطنيها ومصالحها حول العالم".

وبالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام قاسٍ ومؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وهو نفس التهديد الذي حمله بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.