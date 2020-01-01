أول تعليق حكومي رسمي على مقتل«سليماني»

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأن حالة الصدمة التي يعيشها الحوثيون في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتهم عقب مقتل قاسم سليماني يؤكد حجم العلاقة بين الحوثيين ونظام الملالي في طهران.
وأشار الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الجمعة إلى أن تلك العلاقة تتجاوز التنسيق، وتلقي الدعم، أو العمل كأداة أو الحرب بالوكالة إلى التماهي الكامل في المشروع والأهداف والأجندة.
وأضاف "بإن موقف الحوثيين لا يمثل اليمن واليمنيين حتى في مناطق سيطرتهم، فالجميع يقف كتلة واحدة ضد المشروع الايراني، وينظر لمقتل سليماني وتقويض السياسات التوسعية ومساعي الهيمنة الايرانية كخطوة هامة لإنهاء الحروب النزاعات وإحلال الأمن والاستقرار الذي تستحقه دول المنطقة.