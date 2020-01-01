بيان عاجل لـ”عبد الملك الحوثي“ بخصوص اغتيال ”قاسم سليماني“.. ماذا قال ؟

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قدم زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، مساء الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، التعازي بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي البارز في ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ورفاقهما، في قصف أميركي استهدف موكبهم، الجمعة، في مطار بغداد الدولي.
وأوضح زعيم الحوثيين في بيان أن سليماني فاز ورفاقه بهذه "الشهادة" التي قال إنها كانت "خاتمة مشرفة ولائقة، وباعتداء مباشر من الشيطان الأكبر المستكبر الأميركي الذي باشر جريمة عدوانه بمتابعة من مستوياته القيادية العليا"، على حد تعبيره.
وأشار الحوثي إلى أن هؤلاء "الشهداء" من الشعبين المسلمين الإيراني والعراقي هم "شهداء الأمة كل الأمة في معركتها للاستقلال ومواجهة الاستكبار والتصدي للعدو الأميركي والإسرائيلي".
وتعهد بأن "دماءهم لن تذهب هدراً"، مؤكدا وقوفه إلى جانب من وصفهم بـ"أحرار أمتنا" في "معركة الكرامة والاستقلال والحرية ضد الاستكبار والإجرام الأميركي والإسرائيلي"، وفقا للبيان.