زيدان يُعلن خبرا غير سار بخصوص نجم فريقه هازارد

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 222

تعرض هازار لإصابة في كاحله اثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جيرمان - فيسبوك

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، الجمعة أن نجم الفريق، البلجيكي إدين هازار سيكون غائبا عن مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني ولفترة عن الاستحقاقات القادمة للفريق الملكي.

وكان هازارد قد تعرض لإصابة في كاحله إثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه خلال المواجهة ضد باريس سان جيرمان ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وغاب بالتالي عن مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب كامب نو في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان التشخيص الأولي أشار إلى تعرض اللاعب الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم،

لكدمة تستوجب الراحة لمدة 10 أيام، قبل أن يتبين بأنه مصاب بشعر في القدم في مطلع كانون الأول/ديسمبر ليستمر غيابه حتى الشهر الحالي.

ويحتل ريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين خلف برشلونة بطل الموسمين الماضيين. ويحل ريال ضيفاً على خيتافي السبت، في يوم يشهد حلول النادي الكاتالوني ضيفا أيضا على إسبانيول.