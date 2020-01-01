زيدان يُعلن خبرا غير سار بخصوص نجم فريقه هازارد من هو أبو مهدي المهندس الذي اغتالته واشنطن ببغداد؟ الانتقالي الجنوبي“ يحشد قواته الى ”أبين“ ويحرض القبائل في ”شبوة“ ويصف ”الشرعية“ بـ”ديك مذبوح يلفظ أنفاسه الأخيرة“ بالفيديو.. مذيع يبكي على الهواء حزنًا على «نجوى قاسم» عاجل : السعودية تعلن موقفها رسميا بعد مقتل سليماني وتحذر مما لايحمد عقباه جوجل يهزم البشر في كشف هذا المرض شاهد : هذه هي الطائرة التي استخدمت في تصفية رجل ايران الأول قاسم سليماني .. 8 مواصفات خارقة وصور قطر تتخذ قرارا بخصوص المرأة وقيادتها للسيارة .. يثير جدا واسعا هكذا سخر نتنياهو من تصفية قاسم سليماني بعد 18 عاماً من الإنكار.. محكمة بجدة تثبت نسب فتاة إلى والدها
نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، عن مصدر مسؤول قوله: "تابعت المملكة العربية السعودية الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".
وأضاف المصدر: "ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".
وتابع: "وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".
وهذا هو اول موقف سعودي بعد مقتل قاسم سليماني بضربة امريكية اليوم بالعراق .