زيدان يُعلن خبرا غير سار بخصوص نجم فريقه هازارد من هو أبو مهدي المهندس الذي اغتالته واشنطن ببغداد؟ الانتقالي الجنوبي“ يحشد قواته الى ”أبين“ ويحرض القبائل في ”شبوة“ ويصف ”الشرعية“ بـ”ديك مذبوح يلفظ أنفاسه الأخيرة“ بالفيديو.. مذيع يبكي على الهواء حزنًا على «نجوى قاسم» عاجل : السعودية تعلن موقفها رسميا بعد مقتل سليماني وتحذر مما لايحمد عقباه جوجل يهزم البشر في كشف هذا المرض شاهد : هذه هي الطائرة التي استخدمت في تصفية رجل ايران الأول قاسم سليماني .. 8 مواصفات خارقة وصور قطر تتخذ قرارا بخصوص المرأة وقيادتها للسيارة .. يثير جدا واسعا هكذا سخر نتنياهو من تصفية قاسم سليماني بعد 18 عاماً من الإنكار.. محكمة بجدة تثبت نسب فتاة إلى والدها
أسقطت الحكومة القطرية شرط موافقة ولي الأمر لمنح المرأة رخصة القيادة، ابتداء من العام الجديد 2020، حسبما أفاد ناشطون.
ونشر ناشطون قطريون، وثيقة صادرة عن الإدارة العامة للمرور- مديرية شؤون التراخيص، تفيد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء شرط موافقة ولي الأمر على منح رخصة القيادة.
القرار أثار جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي، ففيما احتفى به البعض باعتباره خطوة جيدة لمنح المرأة القطرية بعض حقوقها، اعتبر آخرون أنه يسهل تمرد الفتيات على ذويهم.
ومازالت المرأة القطرية تطمح إلى العديد من التعديلات وسن قوانين في صالحها على غرار إنهاء معاملاتهن الحكومية دون الحاجة لإشعار عدم ممانعة من ولي الأمر، واستئناف حصول الأرامل والمطلقات على أراض من الحكومة بعد انقطاعها على حد قولهن، إضافة إلى حق المرأة في الولاية على أطفالها، ورفع سن الزواج من 16 إلى 18 في مساواة مع الذكور.