هكذا سخر نتنياهو من تصفية قاسم سليماني

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها بقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

ووفقا لوكالة "رويترز، فإن نتنياهو أكد في بيان أصدره مكتبه "مثلما لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، تتمتع الولايات المتحدة بنفس الحق".

وأضاف نتنياهو"قاسم سليماني مسؤول عن مقتل مواطنين أمريكيين وغيرهم من الأبرياء وكان يخطط لشن مزيد من هذه الهجمات"، مشيرا إلى أن "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب يستحق كل الإشادة للتحرك سريعا وبقوة وحزم. إسرائيل تقف مع الولايات المتحدة في كفاحها العادل من أجل السلام والأمن والدفاع عن النفس".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مكتب رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الأخير سيقطع رحلته إلى اليونان، ويعود فورا، لمتابعة تداعيات عملية اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوردت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، الجمعة، بأن نتنياهو طلب من الوزراء وأعضاء حكومته عدم التعليق على موضوع اغتيال سليماني.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، الجمعة، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وذكرت الصحيفة أن بينيت سيعقد اللقاء العاجل في مقر "الكريا" (مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية) بتل أبيب، بمشاركة رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، ومسؤولي الأمن الإسرائيليين.

ومن بين الخطوات الإسرائيلية الأخرى ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، سارعت تل أبيب إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ، في المنطقة الشمالية في وجه الإسرائيليين والسياح.