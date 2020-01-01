اشتعال الخلاف في ”صنعاء“.. هجوم حوثي عنيف يستهدف المؤتمر و”أبو رأس“ يهدد

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قال مصدر رفيع في حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في العاصمة صنعاء، الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، إن رئيس الحزب هدد باعتزال العمل السياسي بشكل عام، بسبب إساءات الإعلام الحوثي له ولقيادات الحزب.
ونقلت وكالة ”سبوتنيك“، الروسية عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه قوله أن "الشيخ صادق أمين أبو راس هدد باعتزال العمل السياسي والحزبي، بسبب ما يناله وقيادات المؤتمر من وسائل الإعلام التابعة للحوثيين".
وأكد المصدر أن رئيس المؤتمر الشعبي العام، طرح ذلك أمام اجتماع كبير لقيادات اللجنة العامة للمؤتمر - المكتب السياسي للحزب ـ، موضحا أنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر مما ناله من إعلام الحوثيين.
وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اتهمت قيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل بالتعاطف مع قيادات المؤتمر في الخارج، الذين تتهمهم الجماعة بالوقوف إلى جانب التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ نحو 5 سنوات.