آخر الاخبار

زيدان يُعلن خبرا غير سار بخصوص نجم فريقه هازارد من هو أبو مهدي المهندس الذي اغتالته واشنطن ببغداد؟ الانتقالي الجنوبي“ يحشد قواته الى ”أبين“ ويحرض القبائل في ”شبوة“ ويصف ”الشرعية“ بـ”ديك مذبوح يلفظ أنفاسه الأخيرة“ بالفيديو.. مذيع يبكي على الهواء حزنًا على «نجوى قاسم» عاجل : السعودية تعلن موقفها رسميا بعد مقتل سليماني وتحذر مما لايحمد عقباه جوجل يهزم البشر في كشف هذا المرض شاهد : هذه هي الطائرة التي استخدمت في تصفية رجل ايران الأول قاسم سليماني .. 8 مواصفات خارقة وصور قطر تتخذ قرارا بخصوص المرأة وقيادتها للسيارة .. يثير جدا واسعا هكذا سخر نتنياهو من تصفية قاسم سليماني بعد 18 عاماً من الإنكار.. محكمة بجدة تثبت نسب فتاة إلى والدها

اشتعال الخلاف في ”صنعاء“.. هجوم حوثي عنيف يستهدف المؤتمر و”أبو رأس“ يهدد

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 2129

قال مصدر رفيع في حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في العاصمة صنعاء، الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، إن رئيس الحزب هدد باعتزال العمل السياسي بشكل عام، بسبب إساءات الإعلام الحوثي له ولقيادات الحزب.

ونقلت وكالة ”سبوتنيك“، الروسية عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه قوله أن "الشيخ صادق أمين أبو راس هدد باعتزال العمل السياسي والحزبي، بسبب ما يناله وقيادات المؤتمر من وسائل الإعلام التابعة للحوثيين".

وأكد المصدر أن رئيس المؤتمر الشعبي العام، طرح ذلك أمام اجتماع كبير لقيادات اللجنة العامة للمؤتمر - المكتب السياسي للحزب ـ، موضحا أنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر مما ناله من إعلام الحوثيين.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، اتهمت قيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل بالتعاطف مع قيادات المؤتمر في الخارج، الذين تتهمهم الجماعة بالوقوف إلى جانب التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ نحو 5 سنوات.

إقراء أيضاً
الانتقالي الجنوبي“ يحشد قواته الى ”أبين“ ويحرض القبائل في ”شبوة“ ويصف ”الشرعية“
الكشف عن مخطط للانقلاب على الرئيس ”هادي“ بدعم خارجي
بعد مقتل سليماني.. أمير سعودي يعلن : أخبار حلوة في اليمن
بعد ربطات الخصر وقصات الشعر .. استهداف حوثي جديد بدعوى منع الاختلاط
الحوثي يتباكى على سليماني ويتوعد بالرد وهذا ماقاله
منع تداول العملة النقدية الجديدة.. مسؤول حكومي يتحدث عن خطوات رادعة ضد إجراءات«ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس