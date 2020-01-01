الكشف عن مخطط للانقلاب على الرئيس ”هادي“ بدعم خارجي

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اتهم وزير النقل صالح الجبواني، الخميس 2 يناير/كانون الثاني، رئيس الحكومة معين عبد الملك، بتنفيذ "انقلاب" على الرئيس عبدربه منصور هادي، بتخطيط ودعم من دولة الإمارات.
وفي تغريده على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، قال ”الجبواني“: ”عاد رئيس الوزراء في 18 نوفمبر إلى عدن وباقي حتى اليوم مع رفض المليشيا تنفيذ الاتفاق“.
وأضاف: "هذا انقلاب جديد من قبل رئيس الوزراء وداعميه ضد الرئيس هادي بتأسيس غطاء لسلطة الانقلاب المليشياوي وتنفيذ ما خططت له الإمارات نصاً وروحاً".
وقال الوزير صالح الجبواني، المتواجد حاليا في تركيا ان "معين ينفذ انقلاب على الرئيس هادي في عدن.. هذا ما يجري بالضبط".
يشار أنه تم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر 2019، ويتضمن تنفيذ جملة من البنود والترتيبات، بدأت بعودة رئيس الحكومة عبد الملك، غير أن غالبية بنود الاتفاق مازالت متعثرة عن التطبيق رغم مرور نحو شهرين.
والخميس، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تعليق مشاركته في اللجان المختصة بتنفيذ بنود اتفاق الرياض؛ احتجاجاً على ما أسماه تصعيد القوات الحكومية في محافظة شبوة، بعد اقل من 24 ساعة من عملية نهب لأموال تابعة للبنك المركزي من ميناء عدن نفذها مسلحون تابعون للإنتقالي.