عاجل : أول دولة عربية تعلق رحلاتها الجوية إلى بغداد بعد مقتل قاسم سليماني

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الجمعة، تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد.
وقالت الشركة إن تعليق رحلاتها بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، "في ضوء الوضع الأمني غير المستقر في المدينة وفي مطار بغداد الدولي"، حسبما نشرته "سرايا نيوز".
وأضافت الخطوط الجوية الملكية، أن رحلاتها الجوية الأخرى إلى بقية المدن العراقية، البصرة وأربيل والنجف والسليمانية تسير بشكل طبيعي ووفقا للبرنامج المعلن للمسافرين.
يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تشغل 18 رحلة منتظمة أسبوعيا بين عمان وبغداد.
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.
من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".