هجوم ناري من قطر على تصريحات أمين جامعة الدول العربية بشأن الموقف التركي في ليبيا الكشف عن مخطط للانقلاب على الرئيس ”هادي“ بدعم خارجي عاجل : أول دولة عربية تعلق رحلاتها الجوية إلى بغداد بعد مقتل قاسم سليماني بعد مقتل سليماني.. أمير سعودي يعلن : أخبار حلوة في اليمن شاهد .. صورة لبقايا سليماني وكيف تم التعرف عليه ومعلومات عن الصاروخ ذو الشفرات الذي استهدفه بعد ربطات الخصر وقصات الشعر .. استهداف حوثي جديد بدعوى منع الاختلاط الامارات توجه دعوة بعد مقتل قاسم سليماني وتعلق على العملية القائد الجديد لفيلق القدس يعلن مقتل 4 ضباط ايرانيين كبار مع سليماني ضربة دقيقة قضت على سليماني وأسماء 8 قيادات قتلوا معه .. تفاصيل جديدة عن العملية والطائرة المستخدمة ولماذا وصل نحو 750 جندي امريكي الى بغداد شاهد .. هذا ما تم العثور عليه في محفظة قاسم سليماني بعد مصرعه
قال الأمير سطام بن خالد آل سعود في تدوينة مقتضبة له على حسابه في تويتر : " أخبار حلوة في اليمن".
يأتي هذا عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وفي تعليق الأمير سطام على مقتله قال: " مقتل الإرهابي قاسم سليماني والقيادي في حزب الله اللبناني محمد الكوثراني و الإرهابي أبو مهدي نائب قوات الحشد الإرهابية ومجموعة من قادة هذا الحزب بعد قصفهم في العراق تلك الأسماء غرقت أيديهم في دماء المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن وكانوا سبب دمار لهذه الدول".
وتساءل :" ماذا كان يفعل قاسم سليماني في العراق وجود القوات الأمريكية باتفاقرسمي مع الحكومة وليس باتفاق مع مليشيات بن جدو أكد ما تحدثت به سابقاً أن إيران تستخدم أرض العراق كساحة دمار وتصفية حسابات إذن أنتم دعمتم القوات الأمريكية سابقا فكيف تنادوا بالموت لها".