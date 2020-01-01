آخر الاخبار

هجوم ناري من قطر على تصريحات أمين جامعة الدول العربية بشأن الموقف التركي في ليبيا الكشف عن مخطط للانقلاب على الرئيس ”هادي“ بدعم خارجي عاجل : أول دولة عربية تعلق رحلاتها الجوية إلى بغداد بعد مقتل قاسم سليماني بعد مقتل سليماني.. أمير سعودي يعلن : أخبار حلوة في اليمن شاهد .. صورة لبقايا سليماني وكيف تم التعرف عليه ومعلومات عن الصاروخ ذو الشفرات الذي استهدفه بعد ربطات الخصر وقصات الشعر .. استهداف حوثي جديد بدعوى منع الاختلاط الامارات توجه دعوة بعد مقتل قاسم سليماني وتعلق على العملية القائد الجديد لفيلق القدس يعلن مقتل 4 ضباط ايرانيين كبار مع سليماني ضربة دقيقة قضت على سليماني وأسماء 8 قيادات قتلوا معه .. تفاصيل جديدة عن العملية والطائرة المستخدمة ولماذا وصل نحو 750 جندي امريكي الى بغداد شاهد .. هذا ما تم العثور عليه في محفظة قاسم سليماني بعد مصرعه

بعد مقتل سليماني.. أمير سعودي يعلن : أخبار حلوة في اليمن

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب
عدد القراءات 1430
 

قال الأمير سطام بن خالد آل سعود في تدوينة مقتضبة له على حسابه في تويتر : " أخبار حلوة في اليمن".

يأتي هذا عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وفي تعليق الأمير سطام على مقتله قال: " مقتل الإرهابي قاسم سليماني والقيادي في حزب الله اللبناني محمد الكوثراني و الإرهابي أبو مهدي نائب قوات الحشد الإرهابية ومجموعة من قادة هذا الحزب بعد قصفهم في العراق تلك الأسماء غرقت أيديهم في دماء المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن وكانوا سبب دمار لهذه الدول".

وتساءل :" ماذا كان يفعل قاسم سليماني في العراق وجود القوات الأمريكية باتفاقرسمي مع الحكومة وليس باتفاق مع مليشيات بن جدو أكد ما تحدثت به سابقاً أن إيران تستخدم أرض العراق كساحة دمار وتصفية حسابات إذن أنتم دعمتم القوات الأمريكية سابقا فكيف تنادوا بالموت لها".

إقراء أيضاً
الكشف عن مخطط للانقلاب على الرئيس ”هادي“ بدعم خارجي
بعد ربطات الخصر وقصات الشعر .. استهداف حوثي جديد بدعوى منع الاختلاط
الحوثي يتباكى على سليماني ويتوعد بالرد وهذا ماقاله
منع تداول العملة النقدية الجديدة.. مسؤول حكومي يتحدث عن خطوات رادعة ضد إجراءات«ال
الإدارة الأمريكية توجه تحذيرا «للانتقالي»بشأن تصعيد الاخير ضد اتفاق «الرياض»
بهذه الكلمات علّق «بن بريك» على وفاة مذيعة العربية «نجوى قاسم».. بماذا وصفها؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس