بعد مقتل سليماني.. أمير سعودي يعلن : أخبار حلوة في اليمن

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مارب

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قال الأمير سطام بن خالد آل سعود في تدوينة مقتضبة له على حسابه في تويتر : " أخبار حلوة في اليمن".

يأتي هذا عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وفي تعليق الأمير سطام على مقتله قال: " مقتل الإرهابي قاسم سليماني والقيادي في حزب الله اللبناني محمد الكوثراني و الإرهابي أبو مهدي نائب قوات الحشد الإرهابية ومجموعة من قادة هذا الحزب بعد قصفهم في العراق تلك الأسماء غرقت أيديهم في دماء المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن وكانوا سبب دمار لهذه الدول".

وتساءل :" ماذا كان يفعل قاسم سليماني في العراق وجود القوات الأمريكية باتفاقرسمي مع الحكومة وليس باتفاق مع مليشيات بن جدو أكد ما تحدثت به سابقاً أن إيران تستخدم أرض العراق كساحة دمار وتصفية حسابات إذن أنتم دعمتم القوات الأمريكية سابقا فكيف تنادوا بالموت لها".