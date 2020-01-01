بعد ربطات الخصر وقصات الشعر .. استهداف حوثي جديد بدعوى منع الاختلاط

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أقدمت مليشيات الحوثي ، منتصف الأسبوع المنصرم على إغلاق أحد المقاهي في العاصمة صنعاء ، بعد حملات مماثلة استهدفت محلات خياطة العبايات النسائية وصوالين الحلاقة ووضعت محددات لشكل ونوع العبايات وقصات الشعر.
ووفق "العاصمة أونلاين" فإن مسلحين حوثيين داهموا مقهى (coffee shop) في حي حدة جنوب العاصمة صنعاء وقاموا بإغلاقه بالقوة.
وتذرعت المليشيات بـمنع "الاختلاط" لإغلاق المقهى الذي يعد من المتنزهات السياحية والاستثمارات التابعة للقطاع الخاص.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أغلقت مليشيات الحوثي العشرات من المتنزهات والمقاهي السياحية في العاصمة صنعاء بالذريعة نفسها "منع الاختلاط".
ويرى مراقبون إن حملة مليشيات الحوثي ضد المقاهي، تأتي ضمن المضايقات التي تمارسها الجماعة بحق القطاع الخاص والمستثمرين.