الامارات توجه دعوة بعد مقتل قاسم سليماني وتعلق على العملية

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 821

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الجمعة، إلى معالجة سياسية للموقف بعيدا عن التصعيد ، وذلك في اول موقف اماراتي عقب اغتيال أميركا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وغرد قرقاش على "تويتر": "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان، وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد".

وأضاف: "القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة، وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال".

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع له، سليماني، في قصف أميركي استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.

كما أقر متحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بمقتل سليماني، وكذلك القيادي البارز في الميليشيات أبومهدي المهندس، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما، فيما تم نقل ما تبقى من جثتي سليماني والمهندس إلى مستشفى المثنى في بغداد.