شاهد .. صورة لبقايا سليماني ومعلومات عن الصاروخ ذو الشفرات الذي استهدفه بعد ربطات الخصر وقصات الشعر .. استهداف حوثي جديد بدعوى منع الاختلاط الامارات توجه دعوة بعد مقتل قاسم سليماني وتعلق على العملية عاجل : القائد الجديد لفيلق القدس يعلن مقتل 4 ضباط ايرانيين كبار مع سليماني ضربة دقيقة قضت على سليماني وأسماء 8 قيادات قتلوا معه .. تفاصيل جديدة عن العملية ونوع الطائرة ولماذا وصل نحو 750 جندي امريكي الى بغداد شاهد .. هذا ما تم العثور عليه في محفظة قاسم سليماني بعد مصرعه خامنئي يعين قائدا لفيلق القدس بدلا عن سليماني .. من هو؟ إيران تعلن بدء العمل على نقل بقايا جثمان سليماني إلى طهران الحوثي يتباكى على سليماني ويتوعد بالرد وهذا ماقاله أول رد روسي على مقتل سليماني
دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الجمعة، إلى معالجة سياسية للموقف بعيدا عن التصعيد ، وذلك في اول موقف اماراتي عقب اغتيال أميركا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وغرد قرقاش على "تويتر": "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان، وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد".
وأضاف: "القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة، وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال".
هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع له، سليماني، في قصف أميركي استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.
كما أقر متحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بمقتل سليماني، وكذلك القيادي البارز في الميليشيات أبومهدي المهندس، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما، فيما تم نقل ما تبقى من جثتي سليماني والمهندس إلى مستشفى المثنى في بغداد.