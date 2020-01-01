خامنئي يعين قائدا لفيلق القدس بدلا عن سليماني .. من هو؟

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت قناة "العالم" " أن المرشد الإيراني علي خامنئي عيّن العميد إسماعيل قاآني قائدا لفيلق القدس خلفا لقاسم سليماني، الذي قتل فجر الجمعة بعملية أميركية استهدفت بالصواريخ سيارة كانت تقله خارج مطار بغداد.

وقال خامنئي في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، إن أهداف"فيلق القدس ستبقى كما كانت في زمن قيادة الشهيد سليماني".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع له قاسم سليماني في قصف أميركي، استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.

وأقر متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي، كذلك، بمقتل سليماني، والقيادي البارز في الميليشيا أبومهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما، فيما تم نقل ما تبقى من جثتي سليماني والمهندس إلى مستشفى المثنى في بغداد.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد ، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

واتهم أحمد الأسدي، المتحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي، أميركا وإسرائيل بأنهما وراء مقتل سليماني والمهندس، بحسب تعبيره.

من جهته، دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل سليماني ، مؤكداً أن "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة، لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة"، بحسب قوله.

وتوعد بانتقام عنيف، قائلاً: "ينتظر المجرمين قتلة سليماني انتقام عنيف"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "مقتل سليماني سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".