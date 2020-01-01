إيران تعلن بدء العمل على نقل بقايا جثمان سليماني إلى طهران

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت إيران عن بدء العمل لنقل جثمان قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، من الأراضي العراقية إلى طهران.

وقال السفير الإيراني بالعراق، إيرج مسجدي: "نحن ننسق لنقل الجثمان الطاهر لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس إلى طهران".

وأضاف بأن "الإجراءات ستتم في أسرع وقت ممكن". وأفاد السفير: "في حوالي الواحدة فجرا، تعرضت سيارتا قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، لهجوم صاروخي أمريكي في بغداد، مما أدى إلى استشهاد الركاب العشرة جميعهم".

وأشار إلى أن "الكثير من الفصائل العراقية، تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الأمريكي، وهي تقوم بالاتصال منذ ساعات الصباح الأولى وتبدي استعدادها للتعاون معنا".