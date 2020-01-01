الحوثي يتباكى على سليماني ويتوعد بالرد وهذا ماقاله

الجمعة 03 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نعت ميليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، مصرع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني ، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية، أبو مهدي المهندس، في قصف أميركي استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.

وتوعدت الميليشيات بـ "رد سريع ومباشر"، على هذا الاغتيال.

وقدم القيادي الحوثي البارز ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، التعازي للمرشد الإيراني، علي خامنئي، والقيادة السياسية في العراق وإيران.

وقال الحوثي، وهو أيضا عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، إن "هذا الاغتيال مدان، والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل"، بحسب تعبيره.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع له، سليماني، في قصف أميركي.

وأقر بدوره متحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بمقتل سليماني، وكذلك القيادي البارز في الميليشيات، أبو مهدي المهندس، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما، فيما تم نقل ما تبقى من جثتي سليماني والمهندس إلى مستشفى المثنى في بغداد.