أول رد روسي على مقتل سليماني

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة صاروخية أميركية على مطار بغداد سيكون لها عواقب سلبية للأمن والاستقرار الاقليمي.
وجاء في تعليق الوزارة: "تلقينا المعلومات حول مقتل قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في ضربة القوات المسلحة الأمريكية على مطار بغداد. هذه خطوة واشنطن تترتب عليها عواقب وخيمة للأمن والاستقرار الاقليمي".
وأضاف البيان: "ننطلق من أن مثل هذه الخطوات لا تساهم في ايجاد حلول للمشاكل الصعبة المتراكمة في الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تعتبر مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة صاروخية أمريكية ببغداد خطوة مغامرة، ستؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة كلها.