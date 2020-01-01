بهذه الكلمات علّق «بن بريك» على وفاة مذيعة العربية «نجوى قاسم».. بماذا وصفها؟

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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علق ما يسمى بنائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي" هاني بن بريك اليوم الخميس على وفاة مذيعة قناة العربية نجوى قاسم.

وقال بن بربك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها "مأرب برس"بأن الإعلامية المشهورة في قناة العربية والعربية الحدث نجوى قاسم كانت علامة فارقة ومدرسة في تاريخ تقديم الأخبار في الوطن العربي.

وتابع قائلا :«اختلفنا مع قناتها العربية والعربية الحدث في طريقة تغطية أخبار الجنوب العربي وتبقى الكبيرة نجوى محل اتفاقنا، رحمكِ الله أختنا نجوى »

وتوفيت الإعلامية اللبنانية البارزة نجوى قاسم صباح اليوم الخميس، في منزلها بمدينة دبي.

ونعت قناة العربية بموقعها الإلكتروني، المذيعة الراحلة قائلة إنها بدأت "مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان".

وبحسب ما نقلت رويترز، فإنه لم يجر تحديد سبب الوفاة ولا مكان مراسم الدفن حتى الآن.

وفي سنة 2011، جرى اختيار نجوى قاسم من بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة "أريبيان بزنس"، و حصلت في عام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.