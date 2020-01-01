ناشطة سعودية ترتد عن الإسلام وتفجّر جدلاً: كنت مسلمة خائفة واليوم أنا مسيحية قوية!

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية باسم “فايزة المطيري” وهي ناشطة سعودية معروفة بإثارة الجدل، وذلك بعد إعلانها أنها ارتدت عن الإسلام واعتنقت المسيحية.
فايزة المطيري، نشرت صورة لنفسها بالحجاب وأخرى بدون حجاب بعد اعتناق المسيحية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ما أحدث موجة غضب بين النشطاء السعوديين وكتبت المطيري تعليقًا على صورتيها :” الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020″.