من هي المذيعة نجوى قاسم؟

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهدت بداية سنة 2020 وفاة واحدة من أبرز الإعلاميات في الوطن العربي حيث انتقلت إلى رحمة الله اليوم مذيعة العربية نجوى قاسم ، وقد نعاها الكثير على موقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن صدمتهم من وفاة المذيعة المفاجىء.

و المذيعة نجوى قاسم (52 عاماً) من بلدة جون، وهي مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية في قناة العربية الفضائية، تقدمّ البرنامج اليومي "حدث اليوم" على قناتي العربية والعربية الحدث. إنطلاقاتها كانت من تلفزيون المستقبل، حيث عملت أكثر من 11 عاما، قبل أن تنتقل إلى قناة العربية في العام 2004 رغبة منها في قناة أكثر تخصصاً في الأخبار السياسية.

في العام 2006 حصلت قاسم على جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت. سميت على موقع قناة العربية ب"قطعة الكريستال" وسمتها جريدة الرياض السعودية ب"المراسلة الحربية".

وفي العام 2011 تم اختيارها بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي من قبل مجلة أريبيان بزنس، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني