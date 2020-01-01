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حضرموت : تدشين عمل أكبر شركة صناعية في اليمن وفق مواصفات عالمية

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-سبا
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دشّن محافظ حضرموت فرج البحسني، اليوم بالمكلا، التشغيل التجريبي لمصنع المكلا للحديد والصُلب بمنطقة الريان في مدينة المكلا.

واطلع المحافظ على سير العمل بالمصنع التابع لشركة المكلا للحديد والصلب المحدودة والذي يعد أكبر شركة صناعية في صناعة الحديد والصلب في اليمن، وتم تجهيزه بأفضل التكنولوجيا والآلات الحديثة من كبرى الشركات العالمية "سيمينز".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة عمر باجرش، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ لوحدة الصهر 150 الف طن طن سنوياً من مربعات الحديد وبأحجام مختلفة تبدأ من 100 ملم إلى 200 ملم ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة الدرفلة 300 الف طن سنوياً من حديد التسليح بحجم 8 مم إلى 32 ملم بطول 12 متر بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحديد، فيما تبلغ الطاقة البشرية التي يمكن أن يستوعبها المصنع في مختلف وحداته 450 شخصا.

ويضم المصنع وحدة الصهر، ووحدة التقنية وضبط الجودة، ووحدة للصلب، وإنتاج مربعات الحديد الصلب، ومصنع لدرفلة القضبان والأسياخ.

  
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