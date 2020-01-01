التأشيرات والاقامات للطلاب اليمنيين في باكستان . مستجدات

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ناقش سفير اليمن في اسلام اباد محمد العشبي اليوم مع وزير الداخلية الباكستاني إعجاز شاه، الصعوبات التي تواجه الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الباكستانية وخاصة فيما يتعلق بالتأشيرات وتجديد الاقامات.
ووعد الوزير الباكستاني بحل وتذليل الصعوبات وتسهيل اجراءات الاقامات والتأشيرات ما أمكن.