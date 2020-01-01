آخر الاخبار

ناشطة سعودية ترتد عن الإسلام وتفجّر جدلاً: كنت مسلمة خائفة واليوم أنا مسيحية قوية! اليمن 2020.. تعرف على خريطة سيطرة أطراف الصراع السيسي يرأس اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي بعد تصويت البرلمان التركي البرلمان التركي يصوت على قرارا تاريخي يربك الامارات والسيسي من هي المذيعة نجوى قاسم؟ السعودية تدشن العمل بمشروع حيوي كبير في عدن وتحدد 3 مراحل لانجازه قطر : حمد بن جاسم يوجه رسالة مفاجئة إلى قادة الخليج حضرموت : تدشين عمل أكبر شركة صناعية في اليمن وفق مواصفات عالمية التأشيرات والاقامات للطلاب اليمنيين في باكستان . مستجدات ناطق الجيش يبشر المقاتلين ويكشف عن تطور ايجابي وتحولات استراتيجية في الخطط العسكرية

التأشيرات والاقامات للطلاب اليمنيين في باكستان . مستجدات

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 288

 

ناقش سفير اليمن في اسلام اباد محمد العشبي اليوم مع وزير الداخلية الباكستاني إعجاز شاه، الصعوبات التي تواجه الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الباكستانية وخاصة فيما يتعلق بالتأشيرات وتجديد الاقامات.

ووعد الوزير الباكستاني بحل وتذليل الصعوبات وتسهيل اجراءات الاقامات والتأشيرات ما أمكن.

 
إقراء أيضاً
طلاب اليمن في السودان ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم ويهددون بالنزو
الماجستير للباحثين محمد باسردة و سعيد بارحمة
بيان غاضب و 8 مطالب .. طلاب اليمن بماليزيا يبدأون اعتصاما مفتوحا ويحملون الشرعية
وزارة التربية تبحث مع اليونسكو واليونيسيف إنشاء شبكة معلومات للوزارة
وزارة التعليم السودانية تصدر توجيهات خاصة للطلاب اليمنيين
وزير يحذر من خطورة استمرار تجريف العملية التعليمية في اليمن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة طلابنا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس