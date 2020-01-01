ناطق الجيش يبشر المقاتلين ويكشف عن تطور ايجابي وتحولات استراتيجية في الخطط العسكرية

الخميس 02 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد عبده مجلي أن العام 2020م سيشهد تطوراً ايجابياً في استكمال معركة تحرير ما تبقى من أرض تراب الوطن من المليشيات الحوثية المتمردة واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة والعمل على المضي نحو استكمال بناء المؤسسة العسكرية على أسس علمية حديثة وعقيدة وطنية سليمة.

وأضاف العميد مجلي في تصريح لصحيفة "٢٦ سبتمبر" الأسبوعية، أن العام الحالي سيشهد انتقالات في الخطط التكتيكية والاستراتيجية التي ستنعكس إيجابياً على الجانب التدريبي والعملياتي والقتالي والمعنوي.

ولفت إلى أن العام 2019م كان حافلاً بالانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال القوات المسلحة في شبوة وأبين والجوف والضالع وصعدة وحجة وتعز والبيضاء والحديدة وصنعاء وصرواح ولحج.

وأضاف "كما شهد العام المنصرم تقدماً نوعياً في الجوانب التدريبية والتأهيلية وتخريج عددً من الدورات المتميزة لقواتنا المسلحة، إضافة إلى تطور في الجانب المعنوي والإعلامي من خلال توحيد الخطاب الإعلامي وإيجاد القاعدة المادية اللازمة لتفعيل الاعلام في قواتنا المسلحة".

وقال الناطق الرسمي إن العام الحالي سيشهد نقلات جديدة في جانب استعادة مؤسسات القوات المسلحة واستكمال الهياكل التنظيمية ودمج التشكيلات والوحدات، وكذلك إقامة الدورات والأنشطة والفعاليات العسكرية بأنواعها.

وأشاد العميد مجلي بجهود المقاتلين في ميادين القتال التي صنعوا النصر بدمائهم الزكية وإرادتهم القوية وكبد المليشيات الحوثية المتمردة الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات.

وأكد أنه سيتم الاهتمام بالمقاتلين في كل الجوانب المادية والمعنوية والعمل على انتظام المرتبات، وأن هناك عمل ومتابعة حثيثة تبذلها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بقيادة الفريق الركن محمد علي المقدشي، وزير الدفاع، في متابعة الحكومة للعمل على انتظام المرتبات بحسب توجيهات فخامة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن/ علي محسن صالح.

واعتبر الناطق الرسمي أن العام 2020م سيكون عام النصر وخلاص الشعب اليمني من مليشيات الحوثي المتمردة التي ترتكب بحقه كل أشكال الانتهاكات والجرائم.

وشكر الناطق الرسمي جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقية في تقديم الدعم اللوجستي لقواتنا المسلحة والتي أثمرت انتصاراتها في الميادين والجبهات القتالية.